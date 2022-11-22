Farkında olmadan şekerimizi yükselten gıdalar

Sağlığınız için şekerden uzak mı duruyorsunuz? Peki gizli şeker içeren gıdaların farkında mısınız? Uzman Diyetisyen Buket Ertaş Sefer işte o gıdalara dikkat çekip, bilinçli beslenmenizi sağlayacak tavsiyelerde bulundu.

Bilimsel araştırmalar fazla şeker tüketiminin obezite, kalp-damar, tip 2 diyabet ve kanser gibi hastalıklara zemin hazırladığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla şeker alımını mutlaka azaltmak, özellikle mısır şurubu içeren gıdalardan uzak durmak gerekiyor. ‘'Bunu yaparken şekerli gibi görünmeyen gıdaların da etiketini okumayı alışkanlık haline getirin'' uyarısında bulunan Uzman Diyetisyen Buket Ertaş Sefer, bazen sağlıklı diye alınan paketli gıdalarda bile eklenti şeker ve türevlerinin bulunabileceğine dikkat çekti.

Sefer, ‘'Bazı yiyecek örnekleri elbette firmadan firmaya farklılık gösterebilir. Şeker eklentisine karşı hassas olan firmalar elbette var. Fakat marketlerde biraz inceleyerek göreceğiniz gibi, çoğu ürün şeker (genellikle mısır şurubu) içeriyor'' dedi ve bu besinleri şöyle sıraladı…

Soslar

Yemek yerken sos kullanmayı sever misiniz? Öyleyse tüketmeden önce bir kez daha düşünün. Çünkü özellikle salatalara konulan hazır limon ve nar ekşi sosları oldukça şekerli. Patates kızartması-ketçap ikilisinde hangisinden daha çok zarar gördüğünüz belki de tartışılır… Özetle sos seviyorsanız limon sosu yerine dilim limon, ketçap yerine evde yapacağınız domates sosu en sağlıklısı olacaktır.

Paketli grano veya mısır gevrekleri

Şekersiz alternatifleri bulunsa da birçoğu eklenti şeker içeriyor. Diyete başlamak ya da sağlıklı beslenmeye başlamak adı altında yapılan bu alışveriş aslında çok yanlış bir tercih. Eğer bu lezzetten hoşlanıyorsanız yulaf, kuru meyve ve kuruyemiş üçlüsünü fırınlayarak kendi granolanızı en sağlıklı şekilde hazırlayabilirsiniz.

Salam, sucuk sosis gibi şarküteri ürünleri

Bakıldığı zaman protein kaynağı bir grup. Evet keşke doğru karışımlarla sadece et, baharat kombinasyonunu görebilsek. Fakat piyasa ürünlerinde çoğunlukla her salam ve sosiste eklenti şeker veya nişasta bulunuyor. Yani bir anda aynı zamanda karbonhidrat kaynağına dönüşüp şekerimizi hızlıca etkileyebiliyor. Üstelik bunları etiket okuyarak gözlemleyebiliyoruz. Şarküteri ürünlerinde de seçici davranmak önemli.

Özel gruplara hitap eden besin alternatifleri

Artık çokça duyuyoruz. Glüten, laktoz hassasiyeti, Çölyak… Çölyak hastalığı ortaya yeni çıkmadı ve senelerdir zaten bu hastalar glütensiz beslenmek zorundaydı. Son zamanlarda bu hastaların yiyecek alternatifi neyse ki çoğaldı. Üretimler arttı. Ancak pazarlama stratejisi olarak bu ürünlerin aslında diyet ürün olduğu algısı yaratıldı. Sağlığa tamamen faydalı, şeker hastaları dahil herkesin özgürce tüketebileceği algısı oldukça yaygın. Hassasiyetiniz varsa elbette glüten, laktoz gibi bileşenleri elimine etmek gerekecek. Fakat sadece şeker hastasıysanız bu özel gıdaları tercih etmenize gerek yok. Fayda sağlamak yerine zarar gördüğünüzün farkında olmalısınız. Herhangi bir glütensiz bisküvi glikoz şurubu, laktozsuz süt, eklenti şeker içerebilir. Her zaman dediğimiz gibi doğru ürün tercihi için elbette etiket okumak çok önemli.

Bulyonlar

Eskiden daha yaygın kullanılan bulyonlar büyüklerimizin tariflerinde de oldukça yaygındı. Fakat zaman değiştikçe, sağlıklı beslenmenin daha da ön plana çıkmasıyla yerini sağlıklı kemik suları gibi ürünler aldı. Eğer hala bulyon alışkanlığınız varsa etiketine bakmanızı, içindekileri dikkatlice okumanızı tavsiye ederim. Şekerimiz yükselmesin diye pirinç yerine bulgur pilavı yaptıktan sonra bulyonu da göz ardı etmeyelim.

Meyveli içecekler

Süt ve süt ürünleri, maden suları… Keşke içinde sadece meyveden gelen doğal şeker var olabilse. Fakat maalesef tadını ve aromasını iyileştirmek için çoğu meyveli içeceğe şeker eklenmektedir. Kefir gibi bağırsak dostu olan bir içeceği aslında flora düşmanı bir içeceğe dönüştürmenin hiç bir faydası yok. Sadece meyve tadıyla içebiliyorum diyorsanız evde kendi smoothimizi yapmalıyız. Maden suyu da buna başka bir örnek.. Markette daha hoş geldiği için eliniz meyveli olanlarına gidiyorsa etiketini incelemenizi tavsiye ederim.

Tuzlu krakerler

Tatlı yiyeceklerden uzak durulurken atıştırmalık tuzlu yiyecekler masum kabul edilmeye başladı. Peki aroması tuzlu olan gıdaların içinde de eklenti şeker olabileceğini biliyor muydunuz? Çubuk krakerler, tuzlu krakerler, tuzlu bisküviler… Aslında bunlar birçok katkı maddesinin yanı sıra şeker de içerirler. Yani kan şekerine etkilerinin büyük olduğunun bilinmesi gerekir.

Vegan bitter çikolata

Bakıldığında ne kadar da masum bir başlık değil mi? Bir gıdanın hayvansal kaynak içermemesi ve kakao oranının yüksek olması şeker içermeyeceği anlamına gelmez. Bitter çikolatanın diğer çikolatalardan tek farkı kakao oranının yüksek olmasıdır. Şeker oranları ise anlamlı bir fark göstermez.