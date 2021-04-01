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''Farkında olursak, güçlü oluruz! Biz farkındayız, ya siz? ''

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Her yıl Nisan ayının ilk haftası “Kanser Haftası” olarak adlandırılmaktadır.
''Farkında olursak, güçlü oluruz! Biz farkındayız, ya siz? ''

Kemal Saraçoğlu Vakfı'nın bildirisi şu şekilde:

“1-7 Nisan Kanser Haftası” – Farkında olursak, güçlü oluruz!

Biz farkındayız, ya siz?  

 

Bilindiği üzere her yıl Nisan ayının ilk haftası “Kanser Haftası” olarak adlandırılmaktadır. 2001 yılında kurulmuş, sağlık alanında faaliyet gösteren bir kurum olan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, kanser hastalığında erken tanı ve tedavinin, korunma yöntemlerinin ve toplumumuzun kanser konusunda sürekli bilinçlendirilmesinin önemini benimsemiş ve bu doğrultuda kurulduğu günden bu yana çalışmalarını devam ettirmektedir. Kemal Saraçoğlu vakfı, kanser hastalığına farkındalığı artırmak amacıyla düzenli eğitimler ve etkinlikler gerçekleştirmektedir. Ancak, geçen yıl da olduğu gibi, bu yıl da kanser haftasının, Covid-19 salgınının dikkat edilmesi gereken yoğun dönemin içinde kaldığı görülmektedir. Bu nedenle yüz yüze etkinliklerden ve temastan kaçınmak kaçınılmaz olmuştur. Sağlığın önemini daha da iyi anladığımız bu dönemde, erken tanının önemi ve kanser hastalığıyla mücadelenin farkındalığı ve ayrıca ekonomik olarak herkesin imkanlarının kısıtlandığı bu dönemde “1-7 Nisan Kanser Haftası” nın önemi yitirilmemeli, aksine kazanılmalıdır.

Kanser ile ilgili bilgilerimizin artması, erken tanı ve tedavi tekniklerinin gelişmesi kanserle mücadelede bizi daha güçlü bir konuma getirmiştir. Kemal Saraçoğlu Vakfı bu bağlamda, 2000 yılından beridir Güney Kıbrıs’ta bulunan Karaiskakio Vakfı ile iş birliği sayesinde özelde kendi ülkemizdeki genelde ise dünyadaki ilik/kök hücre nakli ihtiyacı olan hastalara umut olunması alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda kanserle mücadelede, mihenk taşı olan erken tanı aşamasında da doktorlarla istişareli olarak birçok önemli test ve tahlili bireylere ücretsiz olarak sunarak, yardım eli uzatmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

 Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın bir diğer büyük misyonu ise 0-21 yaş kanser teşhisi almış, çocuk ve ailelerine maddi ve manevi yardım sağlayabilmektir. Vakıf, kanser hastalığı sürecinde ekonomik olarak da etkilenen ailelerine yardımlarını devam ettirebilmek için sürekli olarak bağış desteğine ihtiyaç duymaktadır.  

Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkilileri, bağışlar için kişilerin dilerlerse, tüm operatörlerden “KSV” yazarak 4110’a SMS atabileceğini (Tek seferlik SMS bedeli 20TL), bankalar aracılığıyla bağış yapabileceğini veya www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinden çevrimiçi bağış sisteminin kullanılabileceğini iletmiştir.

Vakıf yetkilileri daha fazla bilgi için +90 (392) 227 0616 – 17, +90 (542) 850 8700 ve +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan ve sosyal medya hesaplarından vakfa ulaşılabileceğini dile getirerek, “Unutmayın kanserin ve bu mücadelenin farkında olursak ve birlik olursak, ihtiyacı olanlara mutlu ve umutlu günler armağan edebiliriz.” mesajıyla sözlerine son vermiştir.  

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