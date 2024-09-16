“Farklı Disiplinlerin Gözünden Sağlıklı Yaşlanma”  kitabı erişime açıldı

39 akademisyenin imzasını taşıyan “Farklı Disiplinlerin Gözünden Sağlıklı Yaşlanma” kitabı, dijital eğitim platformu E-Study Box üzerinden erişime açıldı!

Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları etiketi ile çıkan kitaptan elde edilecek gelir, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (TULIPS) bağışlanacak.

Alanında uzman 39 akademisyenin, yaşlanma sürecini pek çok yönüyle ele aldığı “Farklı Disiplinlerin Gözünden Sağlıklı Yaşlanma” kitabı Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları etiketi ile çıktı. Tıp, Gerontoloji, Beslenme ve Diyetetik, Sosyal Bilimler, Hukuk, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Odyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler ve Spor Bilimleri gibi farklı disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getiren kitap, çok yönlü perspektiflerle okuyucularına sağlıklı yaşlanma süreci ile ilgili rehberlik ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Özgören, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Gonca İnanç ve Yrd. Doç. Dr. Ebru Kösemihal editörlüğünde yayımlanan “Farklı Disiplinlerin Gözünden Sağlıklı Yaşlanma” kitabı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da takdim edildi. Cumhurbaşkanı Tatar, birçok farklı disiplin tarafından ele alınan çalışmanın önemine işaret ederek, kitabın sağlıklı yaşlanma konusunda önemli bir kaynak niteliğinde olduğuna dikkat çekti.

Kitabın editörlerinden Prof. Dr. Murat Özgören, yapılan araştırmaların, Kıbrıs adasının çevresel ve sosyal avantajları ile dünya üzerinde sağlıklı yaşlanmaya en uygun adreslerden biri olduğuna vurgu yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz ise Yakın Doğu Üniversitesi ve Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinden 39 yazarın kaleme aldığı 40 bölümden oluşan eserin, üniversitelerde ders kitabı olarak kullanılacağını ve kitaptan halkın da faydalanabileceğini söyledi.

E-Study Box üzerinden erişime açılan kitabın gelirleri TULIPS’e bağışlanacak

E-Study Box üzerinden de erişime açıldı. Sağlıklı yaşlanmayı sadece tıbbi açıdan değil hukuki ve sosyal yönleri ile de ele alan kitabın tüm gelirleri ise Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (TULIPS) bağışlanacak. 1993’te kurulan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kanser hastalarına destek olan TULIPS, kanserle mücadele eden hastalara ve ailelerine önemli yardımlar sunan bir sivil toplum kuruluşu. Dernek, kanserle ilgili farkındalığı artırmayı, hastaların ve ailelerinin yaşadığı zorlukları hafifletmeyi ve moral ile maddi destek sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda, kanser hastalarının tedavi süreçlerinde karşılaştığı mali zorlukları azaltmak için fon toplayarak bu fonları ilaç, tedavi masrafları, tıbbi malzemeler ve diğer ihtiyaçlar için kullanıyor.

Prof. Dr. Adile Öniz: “Multidisipliner bir yaklaşımla tamamlanan kitabımız sağlıklı yaşlanma süreci için önemli bir rehber olacak.”

“Farklı Disiplinlerin Gözünden Sağlıklı Yaşlanma” kitabının editörlerinden olan aynı zamanda TULIPS’in gönüllü üyeleri arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz, uzayan yaşam süresinin beraberinde getirdiği sağlıklı yaşlanmanın ve bu sürecin doğru yönetilmesi gerektiğine vurgu yaptı. “Sağlık, sosyal, hukuk ve psikoloji gibi alanlarda çoklu bakış açısına ihtiyaç duyulan bu süreç, birçok disiplinin bir araya gelmesini gerektiriyor” diyen Prof. Dr. Öniz, “Bu alandaki ihtiyacı karşılamak için, multidisipliner bir yaklaşımla tamamlanan ‘Farklı Disiplinlerin Gözünden Sağlıklı Yaşlanma’ kitabımız sağlıklı yaşlanma süreci için önemli bir rehber olacak” ifadesini kullandı.

Kitaba aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://e-studybox.com/ebook- details/farkli-disiplinlerin- gozunden-saglikli-yaslanma- kitabi