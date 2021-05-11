Faruk Bildirici: Sedat Peker’in videoları 'Susurluk Skandalı'ndan beri çok şeyin eskisi gibi devam ettiğini anlatıyor

Söz konusu videolardaki iddiaların üzerine gitmek, sorgulamak, aydınlatmak gazetecilerin görevi olduğunu ifade eden Bildirici, “Belki bu kez gerçekten ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmaz’” ifadesini kullandı.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in son günlerde tartışma konusu olan yayımladığı videolarla ilgili kaleme aldığı yazısında, “Sedat Peker’in videoları ise Susurluk Skandalından beri çok şeyin eskisi gibi devam ettiğini anlatıyor bizlere” dedi.

Söz konusu videolardaki iddiaların üzerine gitmek, sorgulamak, aydınlatmak gazetecilerin görevi olduğunu ifade eden Bildirici, “Belki bu kez gerçekten ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmaz’” ifadesini kullandı.

Bildirici, yazısının başında Peker’in alıntıladığı, “Derin devletçiler, Pelikancılar, bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz” cümlesine atıfta bulunarak, “Hem bu kez kameralar, tripotlar ve sosyal medya da var gazeteciliğe destek olarak” diye yazdı.

Bildirici’nin Hürriyet gazetesinde omdusmanlık yaptığı dönem Peker hakkındaki gösterilen tutumu, ‘Susurluk skandalı’nı değerlendirdiği yazısının tamamını okumak için tıklayın.