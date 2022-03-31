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Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi

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Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında 3 suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapis istendi.
Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında 3 suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapis istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex'e yönelik dolandırıcılık soruşturmasını tamamladı.

Hazırlanan iddianamede vurgunun detayları anlatıldı.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında binlerce Thodex müşterisi, sistemin açılmaması üzerine şikayetçi olmuş ve soruşturma başlatılmıştı. Şirketin para trafiği, sistemin işleyişi ve vurguna giden süreç araştırıldı.

İlgili kurumlardan istenilen raporlar savcılığa ulaştı.

 

Thodex veri tabanı ele geçirildi, dolandırıcılığın nasıl yapıldığı ortaya çıktı

 

21 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt kurucusu ve yöneticisi olmakla suçlanan Faruk Fatih Özer için 3 farklı suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapis talep edildi.

Özer, "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık"la suçlanıyor.

Örgüt şeması çıkarıldı

Titizlikle yürütülen soruşturmada deliller ışığında bir örgüt şeması da çıkarıldı. Elebaşı koltuğunda Faruk Fatih Özer'in olduğuna dikkat çekildi.

Özer'le birlikte 7 şüpheli örgüt yöneticisi, 13 şüpheli ise örgüt üyesi olmakla suçlandı.

 

Vurgunun miktarı 356 milyon lira olarak kayıtlara geçti

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Thodex'in veri tabanını mercek altına aldı. Sistem üzerinden yapılan her işlem incelendi, rapora göre vurgunun miktarı 356 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Mağdurların parasının büyük kısmının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara aktarıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin, yakınları üzerine bir altın şirketi kurduğu da belirlendi. Hiç bir faaliyeti olmayan bu şirket aracılığıyla da fiziki altın alındı.

2 bin 27 kişi müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamenin kabul edilmesiyle yargılama süreci başlayacak.

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