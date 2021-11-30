Fas-İsrail uçuşlarına Omicron engeli

İsrail ile Fas arasında yaklaşık 10 gün sonra başlaması planlanan uçak seferlerinin COVID-19 salgınındaki son varyant tehdidi nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

Fas Hava Yolları, İsrail ile ilgili uçuşlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kazablanka ile Tel Aviv arasındaki uçuşların normal şartlarda 12 Aralık'ta açılmasının planlanırken, COVID-19'un Omicron varyantı sebebiyle uçuş planı süresiz ertelendi.

Fas yönetimi, 28 Kasım Pazar günü, ülkeye yönelik tüm uçuşları Omicron varyantından dolayı iki hafta boyunca askıya aldığını duyurmuştu.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Fas ile İsrail, Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde anlaşmaya varmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 24-25 Kasım'da Fas'a gerçekleştirdiği ziyarette ise iki ülke arasında istihbarat, savunma sanayi, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda iş birliği mutabakat zaptı imzalanmıştı.