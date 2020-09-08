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Fas Ve Lübnan'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Arttı

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Fas Ve Lübnan'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Arttı
Fas Ve Lübnan'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Arttı

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 1394'e, Lübnan'da 200'e yükseldi.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 33 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1386 kişinin enfekte olduğu belirtildi.
Açıklamada, toplam can kaybının 1394'e, vaka sayısının 73 bin 780'e çıktığı, 56 bin 96 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.


LÜBNAN
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin vefat ettiği, 400 yeni vaka görüldüğü, 470 kişinin iyileştiği bildirildi.
Açıklamada, toplam can kaybının 200'e, vaka sayısının 20 bin 826'ya yükseldiği, 6 bin 430 kişinin iyileştiği kaydedildi.

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