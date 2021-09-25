Fas'ın üç büyük kenti kadınlara emanet

Fas'ın başkenti Rabat'ta belediye başkanlığı görevine ilk kez bir kadının seçilmesiyle ülkede kadınların yönetimde olduğu büyük kentlerin sayısı üçe yükseldi.

Fas'ın başkenti Rabat'ta belediye başkanlığı görevine ilk kez bir kadının seçilmesiyle ülkede kadınların yönetimde olduğu büyük kentlerin sayısı üçe yükseldi.

Esma Ralalu, Rabat belediye meclisinin bugün kendisini belediye başkanı seçmesini "tarihi bir gün" olarak nitelendirdi. 52 yaşındaki Ralalu, 550 bin nüfuslu Rabat'ın ilk kadın belediye başkanı olarak görev yapacak.

Fas'ta 8 Eylül'de parlamento, bölgesel ve yerel seçimler yapılmıştı. Seçimlerden, Esma Ralalu'nun partisi Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) zaferle çıkmıştı.

Aziz Ahnuş liderliğindeki RNI'nin birinci olarak tamamladığı seçimler, Fas'ta uzun yıllardır iktidarda olan İslamcı çizgideki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) yenilgisi ile sonuçlanmıştı.

Kazablanka ve Marakeş'te de kadın belediye başkanları

Fas'ın en büyük kenti olan Kazablanka'da Pazartesi günü yapılan seçimlerde de belediye başkanlığı görevine bir kadın seçildi. RNI üyesi Nabila Rmili, ülkenin ticari merkezi sayılan, yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu Kazablanka'nın yeni belediye başkanı oldu.

Asalet ve Çağdaşlık Partisi'nin (PAM) Marakeş'teki adayı Fatima Zehra Mansuri ise yeniden belediye başkanı seçildi. Fas'ın turistik kentlerinden olan Marakeş'te Mansuri, 2009-2015 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürütmüş ve kentte bu görevdeki ilk kadın olmuştu.

2008 yılında kraliyet danışmanı Fuad Ali El Himma tarafından kurulan PAM, 8 Eylül'deki parlamento seçimlerinde ikinci parti, bölgesel seçimlerde ise üçüncü olmuştu.