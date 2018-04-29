Faşist ELAM’ın başkanı Hristu’nun demeci

Hristu’nun Alithia gazetesinde yer alan demecinde, Avrupa Parlamentosu seçimleri arka planda olmak üzere, partisinin dinamiğinden söz ettiğini yazan gazete, Hristu’nun gazeteye demecinde, ELAM’ın siyasi sahneye yalnızca kalmak için değil, daha da yükseğe gitmek için geldiği mesajını verdiğini iletti.

Partisinin dinamiğinden ötürü siyasi sahnede var olan korkuyu anladığını da belirten Hristu, devamla “Kıbrıs’ın Yunan olduğunu” söyleyerek, iki kesimli iki toplumlu federasyon biçiminde, adil bir çözümün var olamayacağını iddia etti.

Dini ve ulusal ayrılığa dayanacak olan bir federasyonun hayal edilmesinin mümkün olmadığı iddiasında da bulunan Hristu, Kıbrıslı Türklerin adadaki haklarının ne olduğun kendisine sorulması üzerine ise “Kıbrıslı Türklerin azınlık olduğunu” iddialarına ekledi.