Faşist partinin seçim spotunu yayınlamayan kanal haklı bulundu

Alman kamu televizyonu ZDF'nin, aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti'nin (NDP) seçim spotunu yayınlamaması, Yüksek İdare Mahkemesi tarafından haklı buldu.

DW Türkçe'nin haberine göre mahkeme, NPD'nin Avrupa Parlamentosu için hazırladığı seçim tanıtımının ilgili ceza yasalarını belirgin bir şekilde ihlal ettiği sonucuna vardı. Mahkemenin kararına gerekçe olarak, hazırlanan filmin "Almanya'da yaşayan yabancıları kötü niyetli bir şekilde aşağılaması, insanlık onurlarına saldırıda bulunması ve kamu huzurunu bozacak unsurlar taşıması” gösterildi.

Protestan Haber Ajansı (epd), ZDF yönetiminin mahkemenin kararını teyit ettiğini ancak karara ilişkin değerlendirmede bulunmadığını yazdı.

NPD'nin avukatı Peter Richter epd'ye yaptığı açıklamada, kararı eleştirerek, Karlsruhe'deki Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını belirtti.

Mainz İdare Mahkemesi'nin NPD'nin başvurusunu reddetmesinin ardından parti bir yüksek mahkeme olan Koblenz Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu. Federal Anayasa Mahkemesi, NPD'nin seçim spotunun yayınlanması konusunda son kararı verecek.

Mahkemenin Alman İkinci Televizyonu ZDF'e ilişkin kararının, bir diğer kamu televizyonu olan ARD'yi etkilemeyeceği belirtiliyor. Alman Birinci Televizyonu ARD'de yayınlanacak seçim spotları ile ilgili hukuki incelemeyi Berlin-Brandenburg Radyo ve Televizyon Kurumu (rbb) yapıyor. Rbb'den yapılan açıklamaya göre, NPD'nin yayınlatmak istediği spot geçen Perşembe günü halk arasında nefreti yayma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle reddedildi.

Almanya'da kamu televizyonları, partilerin seçim spotlarını yayınlamakla yükümlü. Ancak, seçim spotlarındaki içeriğin yasaları ihlal etmesi durumda, bu tanıtımları yayınlamama hakları bulunuyor.