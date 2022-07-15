Faşist Rum darbesi ve Türkiye’deki darbe girişiminde şehit düşenler için Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Bugün Yunan cuntası ile EOKA terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği 15 Temmuz 1974 darbesinin 48’inci, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016’da Anavatan Türkiye’de gerçekleştirdiği darbe girişiminin ise 6’ncı yıl dönümü.

Törende konuşan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 15 Temmuz 2016’nın, Türkiye Cumhuriyeti’ni vesayet altına almak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü’nün karanlık yüzünün ortaya çıktığı tarih olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise 15 Temmuz 2016’da Fetullahçı terör örgütünün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ortadan kaldırmak hedefiyle planladığı sinsi darbe girişiminin başarılı olması halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin barış ve huzurunu da etkilemiş olacağını belirterek, “Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki güçlerin bu girişimi bertaraf ettiğini söyledi.

KKTC’de de FETÖ’ye karşı ciddi bir mücadele yürütüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, darbe girişiminin başarılı olmasını temenni eden bazı kesimlere göz açtırılmadığını ifade etti.

Bu arada, Faşist Rum darbesi ve Türkiye’deki darbe girişiminde şehit düşenler için bugün tüm camilerde mevlit okutuluyor…

KKTC Din İşleri Başkanlığı, tüm camilerde Cuma namazından önce Kur’an-ı Kerim okunup, dua edileceğini, programlara tüm vatandaşların davetli olduğunu duyurdu.

Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye’de de anma törenleri düzenleniyor.

Darbe girişimi gecesi saldırıların odağında olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde saat 14.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla tören gerçekleştirilecek.