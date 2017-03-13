"Faşist" ülkede geçen ikilemli konuşma...

Rotterdam’da Hollanda’yı protesto eden AKP’liler Erdoğan’ın ‘Nazi’ dediği Hollanda’da demokrasi kriterlerinin Türkiye’den farklı olduğunun farkında: Nasıl atacaklar Türkiye mi lan burası?

Dün gece Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan diplomatik krizden sonra Hollanda sokaklarındaki Türk protestoculara müdahale esnasında iki Türk vatandaşı arasında geçen ve gözlerden kaçan diyalog şaşırttı.

Hollanda polisine tepki gösteren Türk ve arkadaşı arasında şu diyaloglar duyuluyor.

-Hadi gel vur, gel vur hadi! (polise)

-Abi sus atacaklar içeri…

-Nasıl atacaklar Türkiye mi lan burası?

İşte o diyalog:

ERDOĞAN: BUNLAR NAZİ KALINTISI

Tayyip Erdoğan, Çavuşoğlu’nun ziyaretine izin vermeyen Hollanda’da “Bunlar Nazi kalıntısı, faşist bunlar” diye tepki göstermişti.