Faşizm İtalya’ya geri döndü: İşte Başbakan olması beklenen Meloni’nin Türkiye karşıtı duruşu

İtalya seçimlerinde sandıktan birinci parti çıkan aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri lideri Giorgia Meloni, beklendiği gibi başbakan olması halinde ülkenin Mussolini’den sonraki ilk aşırı sağcı lideri olacak.

İtalya'da dün düzenlenen genel seçimde sandıktan birinci parti çıkan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri lideri Giorgia Meloni'nin ülkenin ilk kadın başbakanı olması bekleniyor. İtalya’nın Kardeşleri (FdI) ve parçası olduğu sağ ittifak, hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’nde hükümet kuracak salt çoğunluk sayısını yakalayarak büyük zafer kazandı.

Neofaşist ve aşırı muhafazakar İtalya’nın Kardeşleri partisinin 45 yaşındaki lideri Meloni, uzun süredir başbakanlık koltuğuna en yakın isim olarak öne çıkıyordu. Eski Başbakan Silvio Berlusconi hükümetinde 2008-2011 yılları arasında Gençlik Bakanı olarak görev yapan Meloni, seçilmesi halinde ülkenin Mussolini'den sonraki ilk aşırı sağcı lideri olacak.

Meloni seçim zaferinden sonra üzerinde, “Teşekkürler İtalya” yazan bir dövizle sahneye çıktı.

Ülkede ve Avrupa genelinde “Faşizm İtalya'ya geri dönüyor” endişelerine yol açan Meloni, seçimlerde ilk sonuçların açıklanmasının ardından eleştirilere yanıt vererek “Tüm İtalya halkını temsil edeceğini” söyledi ve “İtalyanlar ülkenin aşırı sağcı bir hükümet tarafından yönetilmesini istedikleri yönünde net bir mesaj verdi. Teşekkürler İtalya” dedi.

NEOFAŞİST PARTİNİN HIZLI YÜKSELİŞİ

Gençlik yıllarında sağ partilerin gençlik örgütlerinde görev alan Meloni, 2006'daki genel seçimlerde milletvekili seçildi. 2012'de kurulan İtalya’nın Kardeşleri partisi, 2018’deki seçimde sadece yüzde 4 oy almıştı.

Meloni, Ayasofya’nın ibadete açılmasından sonra Twitter ve Facebook üzerinden Erdoğan’ı eleştirmişti.

İkinci Dünya Savaşı sonunda İtalyan komünistleri tarafından idam edilen faşist lider Benito Mussolini’nin lideri olduğu Ulusal Faşist Parti’nin devamı olarak kabul edilen İtalya’nın Kardeşleri'nin hızlı yükselişi, son dönemde Covid-19 pandemisi ve ekonomik krizle sarsılan İtalya'daki değişim arayışının bir sonucu olarak görülüyor.

Meloni, 2021’de Türkiye’yi ve Erdoğan’ı eleştirmiş ve sözde Ermeni soykırımını gündeme getirerek, ” 1915 olayları Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu ve Vatikan tarafından tanındı fakat Erdoğan reddediyor. Bu sebeple FDI, Türkiye’ye Avrupa’da ‘hayır’ diyor paylaşımını yapmıştı.

2020'den bu yana Avrupa Muhafazakarlar ve Reformistler Partisi'nin başkanlığını yürüten Meloni, siyasete atılmadan önce gazetecilik yapıyordu. Bir çocuk annesi Meloni, göç, kürtaj hakkı, eşcinsel evlilik gibi konularda aşırı muhafazakar görüşleri savunuyor ve Avrupa genelinde aşırı sağcı partilerin ittifakı içinde de önemli bir isim olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE'YE NASIL BAKIYOR?

Sık sık göçmen karşıtlığıyla ve İslamofobiyle suçlanan Meloni, Türkiye karşıtı açıklamalara da imza atmıştı.

2021’in Haziran ayında sosyal medya üzerinden AB ile Türkiye arasında yapılan mülteci anlaşmasını eleştiren Meloni, Erdoğan’ın görselini yayınlayarak “Sultano Erdoğan” demişti.

Aşırı sağcı lider, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya'yı ziyaret ettiği 2018'de Türkiye'nin AB'ye girmesine ve Avrupa'nın İslamlaştırılmasına karşı olduğunu ifade etmiş, bu görüşünü Twitter’da da paylaşmıştı.

Meloni, daha önce yaptığı paylaşımda, “Türkiye’ye Avrupa’da hayır” diyerek Erdoğan’ı ve Türkiye’yi eleştirmişti.

İtalya'nın Kardeşleri partisinin geçen yıl düzenlediği “Erdoğan Türkiye’si” başlıklı toplantıda konuşma yapan Meloni, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştiriler yönelterek “Türkiye'nin Avrupa'ya girişine kesin olarak hayır demenin vakti geldi” demişti.

“Erdoğan'ın siyasi İslam'ı Avrupa'ya taşıdığını” iddia eden Meloni'nin başbakan olması halinde, Türkiye'yle genel anlamda iyi ilişkilere sahip İtalya'nın bu konuda yön değişikliğine gidebileceği düşünülüyor.

ÜNLÜ YAZARDAN ‘KARA LİSTE HAZIRLIYORLAR’ UYARISI

Bu arada mafyayla ilgili yazdığı kitaplarla tanınan ve yıllardır ölüm tehditleri alan ünlü İtalyan yazar Roberto Saviano, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Twitter'da TT oldu. Meloni'yi “İtalya'daki en büyük tehlike” diye niteleyen Saviano, Twitter mesajında Meloni yanlılarının “ülke içindeki düşmanlardan oluşan bir kara liste hazırladığını” öne sürerek İtalyanlara “Direnin” çağrısı yaptı.

Uzmanlara göre aşırı sağın iktidara gelmesi AB'nin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya'nın birlik içindeki etkisini azaltarak ülkeyi Macaristan gibi “liberal olmayan Avrupa ülkeleri” arasına sokacak.