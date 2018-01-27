‘FAŞİZME GEÇİT YOK’

Binlerce kişi, yağmur altında, Dereboyu’ndan başlayarak Cumhurbaşkanlığı önünden geçip Meclis önüne yürüdü

Sendikal Platform tarafından, Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi ve Afrika gazetesinde yaşanan olayları protesto etmek amacıyla düzenlediği “Barış ve Demokrasi” yürüyüşü yapıldı. Dün Saat 17.15 sıralarında başlayan ve yaklaşık bir saat süren yürüyüşte binlerce kişi aralıksız devam eden yağmur altında yürüdü. Çok sayıda polis de yürüyüş sırasında görev yaptı.

“Barışa, Demokrasiye, Toplumsal Varlığımıza Sahip Çıkacağız” pankartı açılan yürüyüşte, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Bu memleket bizim biz yöneteceğiz”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Birlik, mücadele dayanışma”, “ Düşünce özgürlüğü engellenemez”, “Vur vur inlesin Erdoğan dinlesin” şeklinde sloganlar atıldı.