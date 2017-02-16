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"Faşizmi adanın tümünden ezelim”

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"Faşizmi adanın tümünden ezelim”
Kıbrıslı Rumlar, bölücü seslere karşı barışı savunmaya devam ediyor. Omonia tribünlerinden yükselen ses, umudu işaret ediyor...

Ankara değil Lefkoşa’nın haberine göre, Kıbrıs’ın güneyindeki meclisten geçen faşist kararlara rağmen Kıbrıslı Elen halkı faşist seslere karşı barışı savunan sesler yükseltmeye devam ediyor. Sol görüşlü olmalarıyla bilinen Omonia futbol kulübünün taraftarları açtıkları pankartlarla Kıbrıslı Elen halkının bazı faşist icraatlara göz yummayacağını gösterdi.

Gate 9 isimli taraftar grubu; “Bizim taraftakiler enosis, öbür taraftakiler taksim diye bağırıyor. Faşizmi adanın tümünden ezelim” yazılı bir pankart açtı.

Daha önce de halkların kardeşliği, anti – faşizm gibi mesajları veren çok sayıda pankart açmış olan bu taraftar grubu, Türkiye’deki Soma katliamından sonra yaşamını yitiren madenciler için de pankart açmıştı.

Öte yandan Kıbrıs’ın kuzeyindeki sağ basın ve medya kuruluşlarının sadece güneyde yaşanan faşist olayları görüp haberleştirmesi, adeta kuzeyde faşizmin yükselmesi için zemin hazırlamaya çalıştıklarını akıllara getiriyor.

Kaynak: Ankara değil Lefkoşa

 

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