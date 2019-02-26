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Fast food depresyona sokuyor

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Fast food ve psikolojik hastalıklar arasında bağ olduğu tespit edildi
Fast food depresyona sokuyor

ABD’nin Loma Linda Üniversitesi’nden bilim insanları, sağlıksız beslenme ve psikolojik hastalıklar arasında bağ tespit etti. International Journal of Food Sciences and Nutrition dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarının özeti MedicalXpress portalında yer alıyor.

Uzmanlar, sağlıklı beslenmeyen insanlarda psikolojik bozukluklara sağlıklı beslenenlere kıyasla daha fazla rastlandığını tespit etti.

Araştırmacılar, Kaliforniya'da uzun süreli sağlık durumunu izleme araştırmasının bir parçası olarak 2005-2015 yılları arasında gerçekleştirilen 240 binden fazla telefon anketinden elde edilen verileri analiz etti.

Uzmanlar, anket katılımcılarının yaklaşık yüzde 17'sinin psikolojik hastalıkları bulunduğunu, yüzde 13.2'sinde orta dereceli psikolojik bozukluklar olduğunu ve yüzde 3.7'sinde ağır psikolojik bozukluklar olduğu sonucunu çıkardı.

Özellikle, fazla şeker tüketiminin bipolar bozuklukla ilişkili olduğu, kavrulmuş veya fazla miktarda şeker ve işlenmiş tahıl içeren gıda tüketiminin depresyonla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Hekimlerin diyetin zihinsel sağlık üzerindeki etkisini incelemelerinin zamanının geldiğini belirten araştırmacı Doçent Jim E.Banta, "Bu ve buna benzer araştırmalar davranışsal tıp alanındaki terapiler için çok önemli olabilir" dedi.

Analiz sonuçlarının diğer ülkelerde yapılan benzer çalışmaların sonuçlarına benzediğine vurgu yapan Banta, bu soruya kesin bir yanıtın verilebilmesi için ek araştırmalara ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

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