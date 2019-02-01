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Fas'ta 18 aylık bir bebek, dünya başkentlerini ezbere saydı: İsrail için bakın ne dedi? (video)

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Fas'ta bir bebeğin, dünya başkentlerinin hepsini ezbere sayabildiği görüldü.
Fas'ta 18 aylık bir bebek, dünya başkentlerini ezbere saydı: İsrail için bakın ne dedi? (video)

Bebek, kendisine İsrail'in başkenti sorulması üzerine ise "Öyle bir ülke yok" cevabını verdi.

Fas'ta yaşayan 18 aylık bir bebeğin, annesi ile birlikte dünya başkentlerini saydığı video sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

 

Görüntülerde bebeğin, annesinin söylediği ülkelerin başkentlerini şaşırmadan sayabildiği görülüyor.

Ancak, en az 65 ülkenin başkentlerini doğru bir şekilde sayabildiği görülen bebek, annesinin İsrail'in başkentini sorması üzerine, "Öyle bir ülke yok" dedi.

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