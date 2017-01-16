Fas'ta "burka yasağı" tartışması alevleniyor

Fas'ta güvenlik güçlerince "burka üretimi ve satışının yasaklanmasını" protesto amacıyla parlamento önünde düzenlenmek istenen gösteriye izin verilmedi.

Başkent Rabat'ta parlamento önünde toplanan bir grup, ülkenin bazı kentlerine gönderilen resmi yazıyla "burka üretimi ve satışının yasaklanması" kararını protesto etmek istedi.

Gösteri düzenlenmesine izin verilmemesi üzerine grup olaysız dağıldı.

Fas İçişleri Bakanlığının salı günü ülkenin bazı kentlerine gönderdiği resmi yazıyla burka üretimi ve satışının yasaklandığı bildirilmişti.

İçişleri Bakanlığınca Tanca, Tatavin, Mertil, Sela, Tarevdanat ve Meknes kentlerinde bulunan atölye ve mağazalara gönderilen resmi yazıda, burkanın üretim ve satışının durdurulması istenmişti.

Yasağın 48 saat içerisinde uygulanacağı belirtilen yazıda, uymayanların ürettikleri mallara el konulacağı kaydedilmişti.