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Fas'ta İspanya'nın Ceuta Kentinde Geçmek İsteyen Gençler İle Güvenlik Güçleri Arasında Çatışma Çıktı

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Fas'tan Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı olan Ceuta kentine geçmek isteyen gençler ile geçişlerine izin vermeyen güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.
Fas'ta İspanya'nın Ceuta Kentinde Geçmek İsteyen Gençler İle Güvenlik Güçleri Arasında Çatışma Çıktı

Fas'tan Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı olan Ceuta kentine geçmek isteyen gençler ile geçişlerine izin vermeyen güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

 

Yerel basında yer alan habere göre, Fas güvenlik güçleri, ülkenin kuzeyindeki Fnideg kenti ile İspanya'nın Ceuta kenti arasındaki sınırdan geçmek isteyen yüzlerce gence izin vermedi.

 

Ceuta kentine ulaşmak umuduyla bölgeye gelen gençler, kendilerine engel olan güvenlik güçlerine taşlarla saldırdı.

 

Fas yönetimi, halkının ticari mal kaçakçılığı yaparak geçimini sağladığı Fnideg kenti ile İspanya idaresindeki Ceuta kenti arasındaki sınır kapısını Aralık 2019'da kapatmıştı. Bu tarihten itibaren sosyal ve ekonomik kriz yaşayan kent sakinleri, şubat ayında yaşam koşullarını protesto etmek için gösteriler düzenlemişti.

 

İSPANYA İLE FAS ARASINDAKİ KRİZ

 

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'den itibaren başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek son iki günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçti.

 

İspanya İçişleri Bakanlığı, dün Ceuta kentine 17 Mayıs'tan bu yana yasa dışı yollardan geçiş yapan 8 bin kadar düzensiz göçmenin çoğunluğunu Fas'a geri gönderdiğini açıkladı.

 

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginlikler yaşanan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

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