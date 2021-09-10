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Fas'ta nihai seçim sonuçları açıklandı

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Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül'de yapılan ve katılım oranı yüzde 50,18 olan genel seçimlerle ilgili kesin sonuçları açıkladı.
Fas'ta nihai seçim sonuçları açıklandı

Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül'de yapılan ve katılım oranı yüzde 50,18 olan genel seçimlerle ilgili kesin sonuçları açıkladı. Mecliste 102 sandalye elde eden Milli Bağımsızlar Birliği, seçimlerin galibi oldu.

Fas İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla ülkede gerçekleştirilen genel seçimlerin kesin sonuçlarını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, Milli Bağımsızlar Birliği 102 sandalyeyle seçimlerin galibi olurken Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekili çıkararak ikinci, İstiklal Partisi 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer aldı.

Meclise 35 milletvekili göndermeyi başaran Sosyalist Birlik dördüncü, 29 milletvekili çıkaran Halk Hareketi beşinci, 21 sandalye kazanan İlerleme ve Sosyalizm altıncı sıraya yerleşti.

Mecliste 18 sandalye elde eden Anayasal Birlik Partisi yedinci sırada yer alırken 2016 seçimlerinde 125 milletvekili çıkaran iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi ise 13 sandalye ile sekizinci sıraya geriledi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre geriye kalan 10 sandalyeyi diğer partiler kazandı.

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