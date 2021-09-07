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Fas'ta salgın nedeniyle eğitim yılı ertelendi

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Fas'ta, yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarının yükselmesi nedeniyle yeni eğitim yılın başlangıcının 10 Eylül Cuma yerine ekim ayının başına ertelendiği duyuruldu.
Fas'ta salgın nedeniyle eğitim yılı ertelendi

Fas'ta, yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarının yükselmesi nedeniyle yeni eğitim yılın başlangıcının 10 Eylül Cuma yerine ekim ayının başına ertelendiği duyuruldu.

Fas Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Devlet, özel ve yabancı okullarda, eğitim ve öğretimin fiilen başlamasının 1 Ekim 2021 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu adımın COVID-19 salgınında vakaların artış göstermesi nedeniyle alındığı belirtilen açıklamada, ulusal aşılama sürecine yoğun katılım ve normal yaşama dönüşü hızlandırmak için ihtiyati tedbirlere bağlı kalınması çağrısında bulunuldu.

Fas’ta 31 Ağustos'ta, 12-17 yaş grubu 3 milyondan fazla öğrenciye COVID-19 aşısı uygulanmaya başlanmıştı. Uygulamanın ise “ebeveyn izni” şartıyla yapılacağı belirtilmişti.

19 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı

Fas Sağlık Bakanlığının verilerine göre 36 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 19 milyondan fazla kişiye COVID-19 aşısı yapıldı.

Fas’ta açıklanan son verilere göre, 886 bin kişinin testi pozitif çıktı. 13 bin 145 kişi yaşamını yitirdi. COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı ise 828 bin 148’e yükseldi.

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