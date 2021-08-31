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Fas'tan İspanya'ya gitmeye çalışan 20 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

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Fas kıyılarından İspanya'nın güney batısındaki Kanarya Adaları'na gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 20'sinin yolculuk sırasında denizde hayatını kaybettiği duyuruldu.
Fas'tan İspanya'ya gitmeye çalışan 20 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Fas kıyılarından İspanya'nın güney batısındaki Kanarya Adaları'na gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 20'sinin yolculuk sırasında denizde hayatını kaybettiği duyuruldu.

İspanya haber ajansı EFE'nin Kanarya Adaları özerk yönetimi kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Fas'ın Tan-Tan kenti kıyılarından 27 Ağustos'ta çıktığı belirtilen düzensiz göçmenleri taşıyan bot, sabah 03.00 sıralarında Fuerteventura Adası'ndaki Rosario Limanı'na ulaştı.

Yetkililer, bottan 15 erkek ve 16 kadın göçmenin çıktığı bilgisini paylaştı.

Göçmenlerin ifadelerine göre bottaki 20 göçmen, yolculuk sırasında hayatını kaybetti ve cesetleri denize atıldı.

Düzensiz göçte ciddi artış

İspanya'ya ulaşan Afrika kökenli düzensiz göçmenlerin barınma merkezine götürüldükleri kaydedildi.

Son dönemlerde Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na doğru düzensiz göçte ciddi artış görülüyor.

Geçen yıla oranla yüzde 150'ye varan artışla bu yıl içinde 230 kadar tekne veya botta 8 bin 300'ün üzerinde düzensiz göçmen Kanarya Adaları'na geldi.

Ölü sayısı çok daha fazla olabilir

Resmi verilere göre Kanarya Adalarına geliş yolunda bu yıl 230'dan fazla düzensiz göçmen boğularak veya sıvı kaybından hayatını kaybetti.

Sivil toplum örgütleri temsilcileri ise Kuzey Afrika kıyılarından yola çıkan ancak akıbeti bilinmeyen çok sayıda tekne olduğundan ölü sayısının çok daha fazla olabileceğini söylüyor.

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