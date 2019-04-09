Fas'tan KKTC'ye çekirge istilası

Tarım Dairesi tarafından yapılan arazi kontrollerinde, Ercan Havalimanı ile DÜÇ Keçicilik Ünitesi arasında kalan kıraç arazilerde yoğun çekirge sürüsüne (Fas Çekirgesi) rastlandı

Tarım Daresi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



Çekirgeler bitkileri yemek, sapları kesmek suretiyle zarar yaparlar. Tek yıllık ve çok yıllık bitkilerin yeni sürgün ve filizlerini, yaprak ve çiçeklerini, hatta dane ve meyvelerini de yemek suretiyle ekonomik zarara yol açarlar. Epidemi yaptığı yıl ve yerlerde, % 100’e varan oranda zararlara neden olabilmektedir. Bunun yanında, bazı çekirgelerin virüs taşıdıkları ve temiz bitkilere bunları bulaştırdıkları da tespit edilmiştir.

Bu nedenle Ercan Havaalanı ile DÜÇ Keçicilik Ünitesi arasında kalan kıraç arazilerde çekirgelere karşı, Tarım Dairesi Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle, 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren mücadele başlatılacaktır.

Bu bölgelerde ikinci bir duyuruya kadar hayvan sahiplerinin hayvanlarını otlatmamaları ve arazi sahiplerinin hasat yapmamaları önemle duyrulur

FOTO-ARŞİV.