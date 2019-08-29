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Fasülyenin yahnisi gitti geldi aynisi.. En az dört yönetim ve müdür dönemi boyunca işe gelmedi ama terfi etti

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Fasülyenin yahnisi gitti geldi aynisi.. En az dört yönetim ve müdür dönemi boyunca işe gelmedi ama terfi etti
Fasülyenin yahnisi gitti geldi aynisi.. En az dört yönetim ve müdür dönemi boyunca işe gelmedi ama terfi etti

BRT’de yıllardır işe gelmeyen Cem Emre isimli personel, geçtiğimiz hafta ikinci dereceden birinci dereceye terfi ettirildi.

Terfi işlemlerinin herhangi bir araştırma ve yazılı sınav olmaksızın sadece mülakat ile yapıldığı öğrenildi.

Söz konusu kişinin müdür olabilmesi için terfi ettirildiği iddia edilmekte.

Cem Emre’nin en az dört yönetim ve müdür dönemi boyunca işe gelmediği ve bu dönemler zarfında da hakkında herhangi bir disiplin soruşturması açılmadı; terfi işlemlerinin ise usulüne uygun yapılmadığı öğrenildi.

Öte yandan gazeddakıbrıs’a ulaşan bilgiler arasında işe gelmeyen bazı kişilerin de terfi ettirildiği belirtilmekte.

Kaynak: gazeddakıbrıs
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