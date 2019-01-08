Fat Cat Friday: FTSE 100 patronları, ortalama bir çalışanın yıllık maaşından 3 gün içinde daha fazla kazanıyor

Bir rapor , yılın üçüncü iş gününde (4 Ocak Cuma) öğleden sonra saat 1'de, FTSE 100 genel müdürüne ortalama işçilere 2019'un tamamı için kazanacakları kadar ödeme yapılacağını buldu. .
Yüksek Ödeme Merkezi düşünce kuruluşu ve Yeminli Personel ve Gelişim Enstitüsü (CIPD) tarafından yürütülen çalışma, ortalama FTSE 100 üst düzey patronuna, 7.83 sterlinlik ulusal geçim ücreti ile karşılaştırıldığında, saatte 1.000 sterlinin üzerinde ödendiğini gösteriyor. 25 yaş ve üstü yetişkinler için.
Yüksek Ödeme Merkezi'nin yöneticisi Luke Hildyard, “Aşırı yürütme ücreti, büyük bir kurumsal yönetim başarısızlığını temsil ediyor ve daha adil bir ekonominin önündeki bir engel.” Dedi .
Hesaplamaları, en iyi patronların yıllık ortalama 3.9 milyon sterlin kazanç ile ödüllendirildiğini ortaya çıkaran FTSE 100 kamu raporlarının analizine dayanmaktadır - bu arada 2018'de yüzde 11'lik bir artış. Bu arada, tam zamanlı çalışanlar için ortanca kazanç 29,574 sterlindir. Raporda, işçilerin çoğunluğu için “gerçek ücret seviyelerinin 2008’de olduklarının gerisinde olduğunu” söylüyor .
Sendikalar ve politikacılar bulguları kınamak için hızlı davrandılar. TUC Genel Sekreteri Frances O'Grady, İngiltere hükümetinin maaştaki büyük eşitsizlikleri ele almak için ekonomide büyük bir reform yapması gerektiğini söyledi.
O'Grady The Evening Standard'a şöyle dedi : “Ekonomiyi yeniden adil kılmak için yeniden tasarlamamız gerekiyor ve bu da kedinin toprağa geri ödenmesini sağlayacak büyük reformlar anlamına geliyor.”
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