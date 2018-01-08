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Fatih Akın'a Altın Küre

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Fatih Akın'a Altın Küre
Oscar Ödülleri'nin habercisi kabul edilen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye cinsel tacize karşı mücadele eylemi damgasını vururken, yönetmen Fatih Akın Paramparça filmiyle Altın Küre kazandı.

Film ve televizyon sektörünün prestijli Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye kökenli Alman yönetmen Fatih Akın son filmi Aus dem Nichts (Paramparça) ile Altın Küre Ödülü kazananlar arasına katıldı. Oscar Ödülleri öncesi en önemli ödül olan Altın Küre Ödülleri'nde Akın, Diane Kruger ve Numan Acar'ın başrolerini paylaştığı filmiyle En İyi Yabancı Film kategorisinde Altın Küre kazandı.

Beverly Hills'de düzenlenen 75'inci Altın Küre Ödül törenine bu yıl Hollywood'daki cinsel taciz skandallarını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylem damgasını vurdu.

Eyleme katılan sanatçılar geceye siyah kıyafetleriyle katılarak, kıyafetlerinin yakalarına Time's Up (Vakti geldi) etiketleri taktılar.

Bu yıl geceye damgasını vuran film ise Martin McDonagh'ın yönettiği ve başrollerini Frances McDormand, Woody Harrelson ve Sam Rockwell'in paylaştığı Three Billboards Outside Ebbing, Missouri oldu.

Film, En İyi Sinema Filmi, En İyi Aktris, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo olmaküzere dört kategoride Altın Küre'nin sahibi oldu. Film, kızının cinayetini aydınlatmak için mücadele eden bir annenin hikayesi anlatıyor.

Akın ödülünü Kruger ile birlikte aldı

Akın ödülünü almak üzere sahneye başrol oyuncusu Diane Kruger ile birlikte çıktı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresinin Almanya genelinde işlediği cinayetleri mercek altına alan Akın filminde Hamburg’da Neonazi bir çiftin düzenlediği bombalı saldırısı sonucu Kürt olan eşini ve oğlunu kaybeden bir Alman kadının hikayesini beyaz perdeye taşıdı.

Akın Almanya'ya Altın Küre kazandıran yönetmen olurken geçen yıl aynı kategoride Maren Ades'ın Toni Erdmann adlı filmi ödül töreninden eli boş dönmüştü.

Dünya prömiyeri 26 Mayıs 2017 tarihinde Cannes Film Festivali'nde yapılan Paramparça'nın başrol oyuncusu Diane Kruger'e festivalin en iyi kadın oyuncusu ödülünü kazandırmıştı.

Duvara Karşı, Yaşamın Kıyısında, Temmuz'da gibi filmleriyle beğeni toplayan Akın, Paramparça filmiyle aynı zamanda Almanya'nın Yabancı Filmde En İyi Film dalında Oscar Ödülleri aday adayı.

Diğer kazananlar

Dramada En İyi Sinema Filmi Ödülü - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Yönetmen - Guillermo del Toro "The Shape of Water"

Müzikal ya da Komedi En İyi Sinema Filmi - Lady Bird

Dramada Sinema Dalında En İyi Erkek Oyuncu - Gary Oldman "Darkest Hour"

Dramada Sinema Dalında En İyi Kadın Oyuncu - Frances McDormand "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Müzikal veya Komedi En İyi Erkek Oyuncu - James Franco "The Disaster Artist"

Müzikal veya Komedi En İyi Kadın Oyuncu - Saoirse Ronan "Lady Bird"

Sinema Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Allison Janney, "I, Tonya"

Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Sam Rockwell, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

DW/dpa, GA/GY

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