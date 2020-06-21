Fatih Altaylı: 'Hastalar tedavi masraflarını kendileri ödeyecek' densin bakın bu güruhun bir teki sokakta kalıyor mu!

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) uyarılarına rağmen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uyulmamasına tepki gösterdi. Altaylı, "Hastalar tedavi masraflarını kendileri ödeyecek. Parası olmayana tedavi uygulanmayacak' desin bakın bu güruhun bir teki sokakta kalıyor mu! Bunların anlayacağı tek dil bu. Bana sorarsanız iyi de olur. Çünkü ben vergilerimle sağlanan sağlık hizmetinden bu saygısız, sorumsuz, izansız güruhun ahmakça yaşam tarzını finanse etmek istemiyorum" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Dün LGS vardı.Yapılmasın denilen ne varsa yapıldı. Olmasın denilen ne varsa oldu. Siz istediğiniz kadar televizyonlarda anlatın, gazetelerde yazın “Maske takın, sosyal mesafeyi koruyun, g.t g.te gelmeyin. Dikkatli olun” diye.

Siz istediğiniz kadar sınava katılacakları korumak için sokağa çıkma yasağı ilan edin.

Hiçbir şey değişmez. Çünkü bu ülkede öyle bir kitle var ki, okuduğu tek şey kendi bildiği, dinlediği tek şey kendi iç sesidir. Ona bir halt anlatamazsınız.

Ona bir halt öğretemezsiniz. Diziyi tarih zanneder.Survivor’ı olimpiyat oyunları.

Siz haber kanallarına ordinaryüs profesör çıkarsanız, üç Nobelli doktor getirip anlatsanız dinlemez. Bu sınava katılan öğrenci sayısının 2 mislinden fazlası haftaya üniversite sınavına girecek." ifadesini kullandı.

Altaylı, "Siz o zaman seyreyleyin gümbürtüyü. Şurası net ki, bunlara istediğiniz kadar anlatın, değil Sağlık Bakanı, Cumhurbaşkanı her gün ekrana çıksa, tüm televizyonlar ortak yayınlasa bir şey anlatamayacak, bir şey öğretemeyeceksiniz.

Bunların anlayacağı tek şey kaldı. Sağlık Bakanı çıkıp ekrana 'Bundan böyle Covid-19 hastalarına bedava tedavi yapılmayacak. Hastalar tedavi masraflarını kendileri ödeyecek. Parası olmayana tedavi uygulanmayacak' desin bakın bu güruhun bir teki sokakta kalıyor mu! Bunların anlayacağı tek dil bu. Bana sorarsanız iyi de olur.

Çünkü ben vergilerimle sağlanan sağlık hizmetinden bu saygısız, sorumsuz, izansız güruhun ahmakça yaşam tarzını finanse etmek istemiyorum. Bunlara para harcayacağınıza parayı Tarım Bakanlığı’na verin. Bari hayvancılık kurtulur." görüşünü savundu.