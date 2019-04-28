Fatih Altaylı: İmamoğlu’nun sicil amiri gibi hareket eden Nagehan Alçı, ümidi kesti

"İnşallah Nagehan Alçı bu talebi sadece İmamoğlu’nun eşinden istemez"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na köşesinden ‘uyarılar’da bulunan Nagehan Alçı hakkında “Ümidi kesti sonunda” dedi.

Altaylı’nın köşe komşusu Nagehan Alçı ile ilgili kaleme aldığı yazısının bir bölümü şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sicil amiri gibi hareket eden ve sürekli kendisine nasihatlerde bulunan köşe komşumuz Sayın Nagehan Alçı, Ekrem Bey’den ümidi kesti sonunda.

“O beni dinlemiyor, kendisini hizaya sokamadım. Ama bu işi eşi yapacak, onun ayaklarını yere indirecek” demiş yazısında.

Nagehan Alçı’nın haklı olduğu bir yer burası.

Siyaseten ayakları yerden kesilen, kendini çok büyük gören, makuliyetle bağlantısı kesilen tüm siyasetçilerin en önemli ilacı eşleridir.

Toplumun had bildiremediği, bildirse bile ciddiye alınmadığı, ciddiye alınsa bile kıskançlıktan, düşmanlıktan olduğuna inanıldığı eleştirilerin tümünü en iyi yapabilecek ve liderlerin gerçekle bağlantısını yeniden tesis edebilecek tek kişi eşlerdir.

Ekrem İmamoğlu’nu bilemem ama zıvanadan çıkmış bir siyasetçi görürseniz ona kızmayın.

Eşine kızın.

Yeterince ayar vermiyor demektir.

İnşallah Nagehan Alçı bu talebi sadece İmamoğlu’nun eşinden istemez.

Her eşten ister.

Ben de istedim şimdi ama beni Nagehan Alçı kadar ciddiye alan olmaz.