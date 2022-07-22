Fatih Altaylı, "Kaç kişiye vatandaşlık satıldı, ne kadar gelir elde edildi" diye sordu: TBMM gündemine gelip de bizi aydınlatabilir mi!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'nin "vatandaşlık pazarlama" atağının sürdüğünü savunarak, "Talep yüksek, işler yolunda olmalı ki, özellikle büyük şehirlerimizdeki maliyet artışının da üzerindeki konut fiyat artışlarından bu talep sorumlu tutuluyor" dedi.

Altaylı, bunu yapan ülkeler

"Daha vahimi ise satılık vatandaşlık sayımızdaki belirsizlik. Kaç kişiye vatandaşlık satılacak, ne zamana kadar satılacak bilmiyoruz. Hadi bunu bilmiyoruz. Bari garip olmayan bir şeyi bilelim, şimdiye kadar kaç kişiye vatandaşlık satıldı?

Bu vatandaşlıklar için kaç gayrimenkul karşılığında kaç lira 'geçici' gelir elde edildi ve bu gayrimenkullerden kaçı satın alan yabancılar tarafından süresi dolunca yeniden satıldı?

Basit istatistiki sorular. Bu sorulara bir gün bir yanıt alabilecek miyiz! Bu sorular acaba TBMM gündemine gelip de, hepimizi aydınlatabilir mi!"

Yazının tamamı için tıklayın.

arasında en ucuz vatandaşlığın Türk vatandaşlığı olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: