Fatih Altaylı: Koronavirüs, sertleşme sorunu yaratıyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Koronavirüs'ün seks hayatına etkisi üzerine kalıcı hasar bırakacağını söyleyerek, "Erkeklik ve kadınlık organlarındaki hücrelerde çoğalmaya başlıyor. S2 hücrelerinde özellikle erkek penisinde ve kadının ovaryumunda çok miktarda olduğu biliniyor. Bu üreme organlarını tutuyor, bu da erkeklerde sertleşme sorunu yaratıyor" dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, aşı konusuyla ilgili merak edilen soruları haberturk.com’dan Burçak Orçun’a yanıtladı. "Aşının kalıcı yan etkisinden korkanlar virüsün yan etkisinden korksunlar" diyen Altaylı, "Geçen gün okuduğum bir makale, 'uzun Covid' diyor. Virüs vücuttan çıkınca bile uzun süreli bir Covid etkisi yaratıyor. Arkasında büyük bir hastalık bırakıyor. Erkeklik ve kadınlık organlarındaki hücrelerde çoğalmaya başlıyor. S2 hücrelerinde özellikle erkek penisinde ve kadının ovaryumunda çok miktarda olduğu biliniyor. Bu üreme organlarını tutuyor, bu da erkeklerde sertleşme sorunu yaratıyor. Erkeğin ürettiği semende bulunuyor ve kalıcı olarak nakledilebileceği ve uzun süre varlığı koruyabileceğini söylüyor. Damar içi dokuyu hasara uğratıyor, kalıcı kalp ya da böbrek rahatsızlığına sebep oluyor. Hafif bile geçirseniz içeride büyük bir hasar bıraktığını herkes bilsin" dedi.

Sertleşme bozukluğuyla ilgili konuşan Altaylı, "Benim bir anlamda hoşuma gitti . Korona'ya karşı tedbirli davranmayanların üreyemeyeceklerini görüyoruz. En azından bu zekâ seviyesi ileriye dönük olarak üreyemeyecek. İnsani değil ama ne yazık ki insanı çileden çıkartıyorlar" diye konuştu.

"SinoVac aşısını olacağım"

Aşıların menşei ile ilgili tartışmaların doğru olmadığını ifade eden Altaylı, "Herkesin bayıla bayıla aldığı telefonları da Çin üretiyor" dedi. Altaylı, "Şu ana kadar en fazla denenmiş aşı Sinovac'ın inaktif aşısı. Veriler yayınlanmadığı için en etkili emiyorum ama bana göre en güvenli aşı olabilir çünkü en geleneksel yöntemlerle hazırlandığı için yan etkiler konusundaki bilgilere sahibiz" şeklinde konuştu. Altaylı kendisinin de Çin'den gelecek olan Sinovac aşısını olacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisine yazdan önce 100 milyon doz aşının alınacağını söylediğini ifade eden Altaylı "Bir aşıdan olan bir başka aşıdan da olabilir. Zaten ne kadar süre koruyucu olacakları henüz belli değil" şeklinde konuştu. İlaçlarla ilgili çalışmalara da değinen Altaylı bu konuda da önemli ve sevindirici gelişmeler yaşandığına dikkat çekti.