  • BIST 102.408
  • Altın 228,972
  • Dolar 5,4668
  • Euro 6,1926
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Fatih Altaylı: Sadece yabancılara hizmet verecek kumarhaneler açılabilir

»
"Sistem baştan sağlıklı kurulursa..."
Fatih Altaylı: Sadece yabancılara hizmet verecek kumarhaneler açılabilir

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Açıkça konuşulamasa da, adı koyulamasa da ciddi bir ekonomik krizin içinden geçiyoruz" dedi. "Şu andaki en önemli ihracat kalemimiz turizm" hatırlatması yapan Altaylı, "Yapılabilecek tek şey, mevcut turistin kişi başı harcamasını arttırmanın yollarını bulmak. Bunun en kestirme yolu da çok açık biçimde kumar turizmi" ifadesini kullandı. Altaylı, kumarhanelerin Türk vatandaşlarına kapalı tutulabileceğini, sadece yabancılara hizmet verecek şekilde yasallaştırmanın çok da zor olmayacağını söyledi.  

Altaylı'nın "Kumarhaneleri açmanın zamanı geldi mi?" başlığıyla (14 Mart 2019) yayımlanan yazısı şöyle:

Türkiye 1990’lı yılların ortasına kadar bir kumarhaneler cennetiydi.

5 yıldızlı otellere kumarhane açma izni verilmiş, tüm oteller bu haklarını kumar baronlarına devretmişti.

Neredeyse tüm kentlerde, büyük kentlerin tüm mahallelerinde dört bir yanımızı kumarhaneler sarmıştı.

Kumar baronlarının ilişkileri bir yandan bürokrasiyi çürütür ve kriminalleştirirken, kumarhanelerin fazlaca yaygınlaşması çok ciddi sosyal problemlerin de ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Aslında bu sorunlar, medeni ülkelerde çoktan çözülmüş sorunlardı.

Doğru düzgün denetim ve bilinçli uygulamalarla kumarhanelerin yarattığı tüm sorunlar çözülebilirdi.

Ama biz yönetim anlayışı olarak denetleyici ve düzenleyici olmayı değil, yasaklayıcı olmayı daha kolay bir tercih olarak gören yapıda olduğumuz için kumarhaneleri yasaklama ve kapatma cihetine gittik.

Ülke için ciddi bir döviz, maliye içinse çok ciddi bir vergi kapısı olabilecek bir sektör bir anda buharlaşıverdi.

Kumar baronları ise Kıbrıs’a ve çevre ülkelere gittiler, işlerini orada sürdürdüler.

Şimdi açıkça konuşulamasa da, adı koyulamasa da ciddi bir ekonomik krizin içinden geçiyoruz.

Belli ki, bir süre daha bunun içinde yol alacağız.

En iyi ihtimalle 2 yıl.

Ekonomik küçülmenin tesirini hissettirmeye başladığı 2018 yılında ayakta kalan ve sorun yaşamak bir yana yüzü gülen tek sektörümüz ise turizm oldu.

Şu andaki en önemli ihracat kalemimiz turizm ve buradaki gelirleri attırmak gerek.

Fiyatları arttıralım demek hoş ama boş.

Bir anda arttırmak mümkün değil.

Paralı turist çekelim demek, mevcut imajımız ve halimizle daha da zor.

Yapılabilecek tek şey, mevcut turistin kişi başı harcamasını arttırmanın yollarını bulmak.

Bunun en kestirme yolu da çok açık biçimde “kumar turizmi”.

Böylece daha çok para harcaması muhtemel bir kitleyi Türkiye’ye çekmek ve turizm hizmetinde çeşitlendirme yapmak mümkün.

Buraları Türk vatandaşlarına kapalı tutmak ve sadece yabancılara hizmet verecek şekilde yasallaştırmak çok da zor değil.

Sistem baştan sağlıklı kurulursa, hem kumar gelirlerinden maliyenin ciddi para kazanması hem de bu kumarhanelerin lisans ihalelerinden önemli gelir elde edilmesi mümkün.

“Bize uymaz” diyebilirsiniz.

Benimki sadece bir öneri zaten.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP milletvekili Ezan okunurken konuşmasına devam etti13 Mart 2019 Çarşamba 18:28
  • O sırada Adana: Adana: 'Şimdi seni boks makinesi yapıyorum' dedi, cebine 1 lira koyup dövdü13 Mart 2019 Çarşamba 15:42
  • CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu: 80'e yakın anket yaptırdım, önde çıkıyorum13 Mart 2019 Çarşamba 14:47
  • Bahçeli'den Mansur Yavaş'a "Adaylıktan çekil" çağrısı13 Mart 2019 Çarşamba 14:46
  • Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kalkınma planı yok13 Mart 2019 Çarşamba 14:46
  • Erdoğan’ın ‘Ananı da al git’ dediği çiftçi: Ne zaman gelse hayatım zehir oluyor13 Mart 2019 Çarşamba 13:29
  • Didem Soydan'a 'terör' soruşturması!13 Mart 2019 Çarşamba 09:17
  • Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama gönlü en zengin ülkesiyiz12 Mart 2019 Salı 19:17
  • Türkiye'de Tank palet fabrikasının özelleştirilmesine karşı mitinge yasak12 Mart 2019 Salı 18:33
  • Cumhur İttifakı'nın adayı: Rabbimin izniyle analarını belleyeceğiz12 Mart 2019 Salı 17:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti