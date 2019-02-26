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Fatih Altaylı: Umut Partisi için patent başvurusu yapılmış, amblemi dört yapraklı yonca

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'Umut Partisi' için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldığını aktardı. Altaylı, partinin ambleminin dört yapraklı yonca olduğunu bildirdi.
Fatih Altaylı: Umut Partisi için patent başvurusu yapılmış, amblemi dört yapraklı yonca

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dün yayın hayatına başlayan yenibirparti.org adlı internet sitesinin beraberinde getirdiği tartışmaları değerlendirdi. 

Daha önce "Davutoğlu'nun partisi hazır, pek yakında geliyor, Babacan ise beklemede" diye yazdığını hatırlatan Altaylı, dün yenibirparti.org'un Twitter hesabının 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ı takip ettiğini hatırlattı.Bu hesabın daha sonra silindiğini belirten Altaylı, "Bilmece bildirmece, tweetler silinmece" başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine şöyle devam etti:

 

"Hayırdır inşallah.

Bu arada bir de logo var.

Dört yapraklı bir yonca.

Sanki siyasetteki dört eğilimi temsil ettiği tahmin edilen bir logo, aynı zamanda da şans sembolü.

Ama Logo bir miktar 'araklama'.

Hafiften değil, bayağı bayağı Garanti Bankası'nı andırıyor.Muhtemelen partinin kurucuları iktidarı 'garanti' görüyorlar.

 

Ve enteresan bir durum daha var.

Türk Patent ve Marka Kurumu'na patent ve marka başvurusu yapılmış.

Başvuru numarası 2019/11560.

Dört yapraklı yonca logolu bir parti için.

Adı 'Umut Partisi'

Onun da amblemi dört yapraklı bir yonca. Ancak 'Yenibirparti' adlı internet sitesindeki logodan farklı bir dört yapraklı yonca.

Sanki birileri Türkiye'deki siyasi ortamı trollüyor gibi bir hal var ortada.

İlgiyle takip ediyoruz.

Hayırlısı bakalım."

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