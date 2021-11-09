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Fatih Aydın'ın ifadesinin detayları ortaya çıktı

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Uruguay'dan Türkiye'ye getirilen ve tutuklanan Çiftlik Bank sanığı Fatih Aydın'ın ifadesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Aydın Çiftlik Bank'ta söz sahibi olmadığını, mağdurların parasının nerede olduğunu ve nasıl kullanıldığını bilmediğini söyledi.
Fatih Aydın'ın ifadesinin detayları ortaya çıktı

Çiftlik Bank Davası sanığı Fatih Aydın'ın ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın ağabeyi Uruguay'dan teslim alındıktan sonra tutuklanmıştı. Savcılıkta yaklaşık 20 sayfalık ifade verdi. Aydın'a 24 soru soruldu.

En dikkat çekeni ise Çiftlik Bank vurgunundan elde edilen paranın nerede olduğuydu. Ancak Fatih Aydın bilmediğini iddia etti.

Fatih Aydın Çiftlik Bank'ta maaş karşılığı şarküterilere ürün nakliyesi yaptığını, korumalar tarafından Mehmet Aydın'ın masasına dahi oturtulmadığını anlattı.

 

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Kardeşiyle ilişkisinin samimi olmadığını da ekledi, Uruguay'da kaldığı süre boyunca kendisine sadece 2 araba hediye ettiğini öne sürdü.

Fatih Aydın bu ifadeler ışığında etkin pişmanlık hükümlerinden "faydalanmak istemediğini" dile getirdi. 

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