Fatih Erbakan, düzenlediği basın toplantısında 'kuyruklu bebek' fotoğrafları gösterdi

Fatih Erbakan, bu kez mRNA aşılarının geçmişte tek gözlü ve kuyruklu çocuklar doğmasına sebep olduğunu söyleyerek bazı 'kuyruklu bebek' fotoğrafları gösterdi.

Daha önce aşı olanların çocuklarında fazladan kulak ve göz olacağını iddia eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bu kez mRNA aşılarının geçmişte tek gözlü ve kuyruklu çocuklar doğmasına sebep olduğunu söyleyerek bazı 'kuyruklu bebek' fotoğrafları gösterdi.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Fındık ile Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bilgehan Bilge ile basın toplantısı düzenledi.

Erbakan basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“mRNA teknolojisinin hücre çekirdeğine etki edip tahribat yapabileceği bilimsel bir gerçektir. Hücre içinde saklı genetik kodu tahrip ettiğinizde ‘tek gözlü, kuyruklu, tüm vücudu kılla kaplı çocuklar’ doğmuştur. Bu gerçekle ilgili tam 76 bin bilimsel yayın var. mRNA teknolojisinin hücre çekirdeği içine girmesini sağlayan ‘grafen oksit’ maddesidir. Japonya Sağlık Bakanlığı zaten Moderna aşısında yabancı madde bulunduğunu geçen ay tespit etti. 1,6 milyon dozu imha etmişti. Şimdi son olarak bugün Pfizer Biontech’de de yabancı madde olduğunu tespit ettiğini açıkladı. Hamilelere mRNA aşısı yapılması kesinlikle çok tehlikelidir. Doğacak çocuklarında genetik bozukluğa sebep olabilir. Bu gerçeği hem bilimsel çalışmalar hem aşı üreticileri ifade ediyor. mRNA teknolojisi genler üzerine etki eden bir tedavidir. Bunu bilim adamları ‘gene modifier’ olarak tanımlamaktadır. Yani bu aslında bir aşı değil, bilimsel adıyla ‘gen terapisi’ yani bir ‘gen değiştiricidir’. mRNA teknolojisinin zaten 30 yıldır toplu şekilde insanlar üzerinde uygulandığı külliyen yalandı. mRNA teknolojisi uygulamaları 90’lı yıllar boyunca hayvanlar üzerinde uygulandı ve insanlar üzerinde de iki kez uygulandı lakin tamamen başarısız oldu, deneklerin ani ölümlerine neden oldu. Böyle olunca denemeler durduruldu."

"Türkiye’de çocuklara yöneltilmek istenmesi bizi ciddi şekilde endişelendiriyor"

"Yine aynı bilim adamları kendi ağzından ‘Moderna aşısında daha fazla antikor var’ diyorlar…Yahu aşıda antikor olur mu? Aşıda antijen olur. Pfizer Biontech aşısı için Pfizer’ın resmi sitesine girip Türkiye’den yan etki bildirmek istediğinizde ülkeler içinde Türkiye yer almıyor, neden? Çünkü Türkiye’de acil kullanım onayı da yok. mRNA aşıları dünyanın hiçbir yerinde ABD, AB, Japonya hiçbir ülkede çocuklara uygulanmıyor. Türkiye’de çocuklara yöneltilmek istenmesi bizi ciddi şekilde endişelendiriyor” diye ifade etti."