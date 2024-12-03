Fatih Erbakan: Erdoğan'ın artık emekli olması lazım

Erbakan; NOW TV'de katıldığı programda Bahçeli'nin "Erdoğan tek seçenek" çıkışını değerlendirdi.

Erbakan şunları söyledi:

Sayın Erdoğan'ın artık aday olmaması doğru olandır. Hem yaşını hesaba kattığımızda hem de yorgunluğunu hesap kattığımızda gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rekor kırdı en uzun süre devlet başkanı olarak kalan kimse olarak" diyen Erbakan, "23 sene, seçim zamanında yapılırsa 26 sene. Bu çeyrek asır demektir. Artık Türkiye 85 milyon. Çok daha yetişmiş gençlerimiz var, çok alternatifler var, siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları var. Pek çok cumhurbaşkanı adayı çıkabilir.

YRP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

Sayın Erdoğan'ın artık emekli olması lazım. Hem belediyede birçok hizmetler yaptı. Arkasından siyasetin içerisinde 40 seneden uzun zamandan beri var. Devlet yönetiminde de çeyrek aşırı tamamlamış oluyor. Artık gençlere, değişik seslere değişik isimlere yol açılması gerektiğini düşünüyorum.



Erbakan, MHP liderinin yüzde 40+1 sistemini getirmek istediğine dikkat çekti ve şu değerlendirmeyi yaptı: