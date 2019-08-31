Fatih gemisinin sondaja devam edeceği Rum basınında...

Fileleftheros gazetesi; “Kışkırtma ve Tehditler Yaylım Ateşi – Navtex Yayınlanması, Erdoğan’ın Uyarıları ve Akar’ın Yeni 1974 Sözü Vermesi” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’nin Akama’nın batısındaki deniz bölgesinde sondaj faaliyetleri gerçekleştiren Fatih gemisinin bu faaliyetlerini 1 Kasım’a kadar uzatan yeni bir Navtex yayınladığını duyurdu.

Gazete, Türkiye’nin, 3 Eylül’de sona eren Navtex’i 1 Kasım tarihine kadar uzatmış olduğunu vurgularken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın konuya ilişkin açıklamalarına da geniş yer verdi.

Gazete, “söz konusu açıklamalar ve eylemlerle Türkiye’nin, Kıbrıs’ı kışkırtma ve tehdit yaylım ateşiyle, yeni bir 1974’e hazır şekilde hedef tahtasında tuttuğu” yorumunda bulundu.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Türkiye’nin yeni Navtex ilanının, Kıbrıs sorununun çözümüne engel teşkil edecek nitelikte eylemler olduğu iddiasında bulundu.

Prodromu dünkü açıklamasında, “Türkiye bu şekilde, Doğu Akdeniz’deki enerji dengesini sağlayacağına inanıyorsa kendi kendini kandırıyor” şeklinde konuştu.