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Fatih Portakal'a 'FETÖ' soruşturması!

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FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın, ‘FETÖ üyeliği’ soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi’ne gelerek ifade verdiği öğrenildi.
Fatih Portakal'a 'FETÖ' soruşturması!

AKP muhalifliğiyle bilinen FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın, Cemaat soruşturması kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturmanın gerekçesi, Portakal'ın 2015 yılında Ekrem Dumanlı'ya attığı bir mesaj ve aldığı 2 mesaj oldu.

Portakal'ın İstanbul Adliyesi'ne gelerek, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına, mesajlaşmalarla ilgili ifade verdiği belirtilirken, Portakal ifadesinde, söz konusu mesajlaşmanın, babasının öldüğü tarihe denk geldiğini, Ekrem Dumanlı'nın kendisine başsağlığı mesajı attığını hatırladığını, kendisinin de bu mesaja karşılık verdiğini anlattı.

Savcılık, Portakal'ın ifadesi ardından soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. 

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