Fatih Portakal'a ölüm tehdidi

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, WhatsApp üzerinden aldığı ölüm tehdidini Twitter'dan paylaştı.
Tehdit edenin kimliğini açıklamayan Portakal, hukuki yollara başvurduklarını da açıkladı.
Portakal şu ifadeleri kullandı:
"Ülkede politikacıların oluşturduğu berbat siyasi iklimin sonucudur bu: cümleleri yazabilme cesaretini gösteren bu kişi nasıl böyle gözüdönmüş hale geldi? Siyasiler eseriniz karşınızda duruyor, yüzleşiniz. Hukuki yollara başvurduk yine, ötekiler gibi."
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