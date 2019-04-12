Fatih Portakal'dan 'dolar' tepkisi

Dolar'ın bugün 5.81'i görmesinin ardından Gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabı Twitter'dan tepkili bir paylaşımda bulundu. Portakal, "Akıbetinin yukarı yönde olacağı bugünün şartlarıyla büyük olasılık. Peki sorumlu ya da sorumlular kim?" diye sordu.

Yerel seçimin İstanbul ayağının açıklanmaması ve uluslarası gelişmelerle birlikte yükselen dolarla ilgili Fatih Portakal'dan paylaşım geldi. Potakal kişisel sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Dolar 5,80 etrafında dolaşıp duruyor. Akıbetinin yukarı yönde olacağı bugünün şartlarıyla büyük olasılık. Peki sorumlu ya da sorumlular kim? Ve öncelikli konuları ne acaba?"