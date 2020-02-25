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Fatih Portakal'dan "Fox önce gazete olsun, yalan haber üretmeyi bıraksın" diyen Erdoğan'a yanıt!

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"Habere yalan diyorsanız bizi mahkemeye verin, sözler ortada"
Fatih Portakal'dan "Fox önce gazete olsun, yalan haber üretmeyi bıraksın" diyen Erdoğan'a yanıt!

Fox Tv'nin Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fox önce gazete olsun, yalan haber üretmeyi bıraksın" sözlerine yanıt verdi. Portakal, "Gazete değiliz ama yalan haber yapmıyoruz. Habere yalan diyorsanız bizi mahkemeye verin, sözler ortada" dedi. 

Erdoğan, bugün Fox muhabirinin, "Libya'da birkaç tane şehit var' ifadeniz tartışıldı" sözlerinin tartışma yarattığını söylemesi üzerine, "Fox, önce gazete olsun, medya olsun, yalan haber üretmeyi bırakın" diyerek tepki göstermişti.

Haber bülteninde Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan ve 11 saniye muhabire yanıt vermediğini vurgulayan Portakal, Erdoğan'a şöyle yanıt verdi: 

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, yalan haber ürettiğimizi söylüyor. Yalan haber yapmıyoruz. Kendi sözü ortada, biz doğru haber yapıyoruz. Mersinde de Elazığda da SGK'da da doğru haber yaptık. Her birinin arkasındayız. Yalan diyorsanız bizi mahkemeye verin, vermiyorsunuz da. Alın işte buradaki haberde Cumhurbaşkanı kendi sözünü söyledi. Biz doğru haber yapmaya devam edeceğiz. Bir gazetemiz yok ama, haber kanalı da etkili. Genel Müdürümüze söyleriz, gazete de etkili olabilir bence."

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