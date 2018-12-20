Fatih Portakal'ı portakal yiyerek protesto ettiler (Video)

İzmir'de bir grup vatandaş, Fatih Portakal'ı protesto etmek için bir portakal ağacının altında toplanarak, ağaçtan topladıkları portakalları yedi.

Grup içerisinden bir kişi de "Bu portakal Allah’ın bize bahşettiği portakal. Ama sen Washington’ın kokmuş portakalısın” sözleri ile Fatih Portakal'a tepkisini dile getirdi.

Portakal'a yönelik protestolarını videoya kaydeden grup adına yapılan açıklamada, konuşan kişi "Fatih Portakal Fox TV'den yapmış olduğu konuşmasında vatandaşı sokağa davet ederek kışkırtıcılık yapmıştır, ülkemizin birliğini bozmaya çalışmıştır. Bu çağrının ardından İzmir Karabağlar'da görmüş olduğunuz gibi bir grup vatandaşımız sokağa çıktı. Ama ülkenin birliğini bozmaya çalışmak için değil portakal ağacından portakal yemek için çıktı" ifadelerini kullandı.

'WASHINGTON'IN KOKMUŞ PORTAKALISIN'

Grup daha sonra da hep birlikte portakal yemeye başlarken, grup içerisinden bir kişi Fatih Portakal'a yönelik olarak, "Bu portakal Allah'ın bize bahşettiği portakal ama sen Washington'ın kokmuş portakalısın" sözleriyle Portakal'a seslendi.

Öte yandan, protesto için toplanan grup, Portakal'a yönelik olarak savcıların harekete geçmeye çağırdı.

Fransa'daki Sarı Yelekler eylemlerine ilişkin yorumu nedeniyle hedef haline getirilen Portakal, sunuculuğunu yaptığı programdaki "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz?" söleriyle gündeme oturmuştu.

Portakal, bu yorumunun ardından Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik tarafından eleştirilmiş, sosyal medyadan da yüzlerce tehdit almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Portakal'a yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni."