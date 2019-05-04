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Fatih Sondaj Gemisi, Kıbrıs'ın batısında sondaj çalışmalarına başladı

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Türkiye'nin sondajlara başlaması Rum tarafında geniş yer buldu
Fatih Sondaj Gemisi, Kıbrıs'ın batısında sondaj çalışmalarına başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Sondaj Gemisi ile Kıbrıs'ın batısında doğalgaz arama çalışmalarına başladığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye’nin gerekli adımları attığını ve KKTC’nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve araştırma gemilerinin faaliyetlerine başladığını söyledi.

Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkını yok sayan, siyasi eşitliği temelden yok sayan ve Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan bir çözümü bizim kabul etmemiz mümkün değil” diyen Çavuşoğlu, "Dolayısıyla önümüzdeki süreçte yapıcı tutumumuzu sergileyeceğiz ama Kıbrıs Türk halkının, KKTC’nin ve Türkiye’nin haklarını korumak için ne yapılması gerekiyorsa onu da birlikte yapacağız” şeklinde konuştu.

'Sahada ve masada güçlü olacağız'

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, "Sondaj gemileri görevlerini ifa etmeye başladılar zaten. Haklılığımızın verdiği güçlülükle yolumuza devam edeceğiz. Sahada ve masada güçlü olmaya devam edeceğiz. Sahada güçlü oldukça masada da daha güçlü olacağız" diye konuştu.

Akıncı, bu faaliyetlerden dolayı rahatsızlık duyanlar olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü; "Onlara söylediğimiz şudur; 'Rum tarafı bu girişimleri yaptığınızda neredeydiniz? Onlara ne dediniz veya ne diyeceksiniz? Onlara bir şey yoksa, bizim yaptığımız bir aksiyona karşı bir reaksiyondur aslında. Rumların tavrını dengeleme siyasetidir. Haklarımızı koruma siyasetidir. Bunun da başka bir yolu yoktur. Siz araştıracaksınız, biz de araştıracağız. Kıbrıs Türkleri olarak bu konuda Türkiye ile iş birliği içerisindeyiz."

'Fatihi selamlıyoruz'

KKTC Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ise, "Türkiye'nin, doğu akdenizde kendi kıta sahanlığı içine giren bölgede, denizden hidrokarbon yatağı bulabilmek için sandaj yapmaya başlamasını memmuniyetle karşılıyoruz. Bu bağlamda, Fatih sondaj gemisinin Kıbrıs'ın güneyine gelmesini selamlıyor, başarılar diliyoruz" dedi.

Rum yönetimi girişim başlattı

Türkiye'nin sondajlara başladığını açıklaması Rum tarafında geniş şekilde yer aldı. Rum medyası, ”Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) sondaj tehditlerini hayata geçiriyor“ manşetlerini attı. Rum Yönetimi de Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) nezdinde girişimler başlattı. Politis gazetesi, Fatih gemisinin, “Akama Burnu”ndan 45 deniz mili batıda 3 Eylül tarihine kadar sondaj gerçekleştireceğini yazdı.

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