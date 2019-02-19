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Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatan Netflix dizisi Ottoman Rising'e yeni oyuncu

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İngilizce olarak yayınlanacak dizinin yönetmen koltuğunda da Emre Şahin oturacak
Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatan Netflix dizisi Ottoman Rising'e yeni oyuncu

Netflix'in Fatih Sultan Mehmet dönemini konu edinen Ottoman Rising dizisine oyuncu olarak Damla Sönmez de katıldı. Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yer aldığı dizide Sönmez, ajan rolünü canlandıracak.

İstanbul'un fethini konu edinecek olan Ottoman Rising, 6 bölümden oluşacak.

Netflix yönetimi, dizinin uluslararası izleyici kitlesine ulaşmayı amaçladığını ifade ederken, dizi yapılan özel bir anlaşma ile Çin'de de gösterilecek. 

İngilizce olarak yayınlanacak dizinin yönetmen koltuğunda da Emre Şahin oturacak.

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