 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 82.391
  • Altın 147,316
  • Dolar 3,7666
  • Euro 4,0271
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKASelahattin Demirtaş için 142 yıla kadar hapis cezası istendi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi...

»
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi...
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi boğaza atlayarak canına kıydı. Deniz polisi tarafından karaya çıkartılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Edirne istikametinde öğle saatlerinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi boğaza atladı.

O sırada köprü üzerinde geçen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Deniz polisi kısa süreli çalışması sonucu intihar eden kişiyi sudan çıkartarak bota aldı. Bebek İskelesi'ne çıkartılan kişi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

30-35 YAŞLARINDA ERKEK...

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirledi. Ceset bottan iskeleye alındı. Yapılan incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Reina saldırganı yakalandı!17 Ocak 2017 Salı 00:28
  • FETÖ'nün parti kur telkininde bulunduğu isim!16 Ocak 2017 Pazartesi 13:42
  • Türk kargo uçağı Kırgızistan’da düştü!16 Ocak 2017 Pazartesi 09:03
  • Muhtemel referandum tarihi belli oldu!15 Ocak 2017 Pazar 18:05
  • Türkiye’de “Palm Yağı” kullanılan ürünler araştırılacak15 Ocak 2017 Pazar 16:36
  • "Fuat Avni deşifre edildi" iddiası!15 Ocak 2017 Pazar 14:39
  • 7. sınıftan itibaren çocuklara 'cihat' kavramı anlatacak iddiası!15 Ocak 2017 Pazar 13:39
  • "Ne demek KKTC'yi satmak, çok ayıp"15 Ocak 2017 Pazar 11:05
  • TBMM'de 3 madde daha kabul edildi!14 Ocak 2017 Cumartesi 11:17
  • İstanbul'da bina çöktü!13 Ocak 2017 Cuma 17:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti