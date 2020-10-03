Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı 600 yıllık cami baraj suyu çekilince g
İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Türkiye'nin sayılı barajları arasında yer alan 64 kilometrekarelik baraj gölü su havzasıyla denizi andıran Kılıçkaya Barajı'nın 1989 yılında faaliyete geçmesiyle bazı yerleşim yerleri su altında kaldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nda suların çekilmesiyle eski yerleşim yerlerinden kalıntılar gün yüzüne çıktı. Fatih Sultan Mehmet'in Otlukbeli Savaşı'ndan döndükten sonra yaptırdığı iddia edilen caminin kalıntıları ilgi çekti.
03 Ekim 2020 Cumartesi 18:30
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