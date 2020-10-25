Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, hakkında çıkan ayrılık dedikodularına, "Galatasaray taraftarına verdiğim sözü tutmaya çalışıyorum. Bundan sonra kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım" sözleriyle yanıt verdi.

Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, maç esnasında sıkıntılar yaşasalar da kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, zor bir müsabaka oynadıklarını belirterek, "Kazanacağımız maçları kaybetmek, pandemi döneminde başımıza gelmeyen kalmadı. Böyle bir ortam olunca oyuncularımız biraz tedirgin veyahut 'ya yine mi' psikolojisi içinde. Kolay değil bu" dedi.

Terim, antrenmanlarda çalıştıklarını maçta uyguladıklarını ifade ederek, "Hafta içinde neler çalıştıysak aşağı yukarı sahada bunlar görüldü. Oyuna hakim de olduk, kontrol altına da aldık ve topun daha fazla sahibi olduk. Zaman zaman sıkıntı da yaşadık ama genel olarak kazanması gereken bir takım gibi duruyoruz. 3 puan bize iyi geldi. Şu anda küçük bir moral oldu ama Falcao'yu da kaybettiğimiz için üzgünüz" diye konuştu.

Hakem kararları hakkında konuşan Terim, "Ben genelde bu konularda konuşmak istemiyorum çünkü konuştuğum zaman ceza yiyorum. Bu da çok adil olmuyor açıkçası. Anlamadığım bir şey var bir takım hakemler bize uzun zamandır gelmiyor. Niye gelmiyor onu da anlamıyorum. Bir maçımızda kötü bir yönetim gösterebilir eyvallah kendi cezasını federasyonu zaten veriyor. Bunu beğenmedik, bunu da beğenmedik o zaman hakem kalmaz. Biz herkese açığız, olabilir kimsenin peşinden gitmiyoruz. Her hakemin bize verilmesi doğru bir karardır. Hata yapmıştır o maçta mağlupta olabiliriz ama bu böyle olmalı. Bunu anlamıyorum diğer türlü hakem kararları hep tartışılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Terim, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında sıkıntılar olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"VAR, var olmak için yani futbolu var etmek için geldi ama maalesef o da sayısal fazlalık kamera fazlalığı olmasına rağmen şikayetler arttı. Bende VAR'ın olması yönünde oyumu kullanmama rağmen bu gidişle olaylar başka tarafa evrilecek gibi geliyor bana. VAR garantiye girmek için bulundu ama onunla beraber daha da enteresan işler oluyor."

Kendisinin defalarca Galatasaray taraftarından kopartıldığını dile getiren Terim, şunları kaydetti: