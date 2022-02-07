Fatih Terim Geri Dönüyor İddiası: "İstanbul'da Ofis Tuttu"

Galatasaray'da istenilen sonuçların alınmamasının ardından başkan Burak Elmas'ın isteğiyle teknik direktör Fatih Terim'in görevine son verildi. Fatih Terim'in İstanbul'da ofis açtığı ve başkanlık için seçim hazırlıklarına başladığı iddialarına yer verildi. İddialara göre Terim yönetiminde olması beklenen isimlerle görüşmelere başladı.

Mart ayında Galatasaray'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesi durumda sarı-kırmızılı camia seçime gidecek.

Oda TV'nin bugün yaptığı haberde Fatih Terim'in Vadi İstanbul'da ofis açtığı ve seçim hazırlıklarına başladığı iddialarına yer verildi.

Aynı haberde, Fatih Terim’in listesinde Ahmet Yüce, NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Timur, Galatasaray eski Başkan Yardımcısı Avukat Rezan Epözdemir, iş insanı Bahattin Demirbilek ve Ali Yüce gibi isimler yer alacağı yazıldı.

Galatasaray Kulübü ve taraflardan herhangi bir açıklama ise yapılmadı.