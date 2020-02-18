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Fatih Terim: Kadıköy'deki şanssızlığımızı yıkacağız

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, her maçlarının final olduğunu söyledi
Fatih Terim: Kadıköy'deki şanssızlığımızı yıkacağız

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 21 yıldır Kadıköy'de galibiyet yüzü göremeyen takımının bu kez Fenerbahçe'yi evinde yenip kötü seriyi bitirecekleri iddiasında bulundu.

Ligde üst üste alınan altı galibiyetlik seri yakalayan Galatasaray, zirve ile arasındaki puan farkını da ikiye indirdi. Fenerbahçe ile bu hafta deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda dev derbi öncesi moraller de tavan yaptı.

Florya'da dün yapılan çalışma ardından takıma bir gün izin Terim yaptığı konuşmada oyuncularına haftanın yol haritasını verdi.

"Her maçımız final"

Oyuncularını tebrik eden Fatih Terim "Son haftalarda çok iyi işler yaptık. Aldığımız galibiyetlerin yanı sıra, oyunumuzu da gün geçtikçe ileriye taşıdık. Söylemlerimiz sadece lafta bırakmadık. İcraatlarımızla da puan farkını erittik. Şimdi önümüzde derbi var.

Bu bir günlük izinde kafanızı tamamen boşaltın. Dinlenin, sonrasında herkesi tam konsantrasyon geri bekliyorum. Her maçımız final. Bu da o final maçlarından biri. Bu hafta boyunca tek gündemimiz Fenerbahçe maçı olacak. Puan farkı açıldığında 8 de kapanır, 18 de demiştik. Şimdi de Kadıköy şanssızlığını yıkacağız" diyerek iddiasını ortaya koydu

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