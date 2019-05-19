Fatih Terim’den futbolculara: Bitirin bu işi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün Galatasaray ile Medipol Başakşehir, şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekiple bir kez daha şampiyon olmasıyla birlikte teknik direktör olarak kendi rekorunu da kıracak olan Fatih Terim’in maç öncesinde yaptığı motivasyon konuşmasında futbolculara, “Size güvenim tam, bitirin bu işi…” dediği öğrenildi.

Süper Lig’de 66 puanla zirvede yer alan Galatasaray ile aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir arasında oynanacak maçı kazanacak takım, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşmanın berabere bitmesi halinde ise sezonu şampiyon tamamlayacak takım, son hafta maçlarının ardından belli olacak.

15 futbolcu ilk kez şampiyonluk heyecanı yaşayacak

Medipol Başakşehir'le oynayacağı maçı kazanması halinde Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu elde edecek Galatasaray'da 15 futbolcu bu heyecanı ilk kez yaşayacak. Sarı kırmızılılarda; Diagne, Onyekuru, Marcao, Luyindama, Ndiaye, Emre Akbaba, Muğdat Çelik, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram, ilk Süper Lig şampiyonluğunu tadacak.

Ayrıca sezon başında teknik direktör Fatih Terim'in A takım kadrosuna dahil ettiği genç oyunculardan Yunus Akgün, Celil Yüksel, Atalay Babacan, Gökay Güney, Batuhan Ahmet Şen ile Abdussamed Karnucu da ilk kez Sarı-Kırmızılı formayla kupayı havaya kaldıracak.

İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Ryan Donk, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri durumunda son haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i şöyle; Muslera-Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.

Fatih Terim: Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik...

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Sarı-Kırmızılı takımı şampiyonluğa taşıması halinde kendi rekorunu da geliştirecek. Sarı-kırmızılıların başında 7 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Terim, bu alanda en fazla kupa kazanan teknik direktör olma unvanına sahip. Galatasaray'ın Başakşehir'i yenmesi haline tecrübeli hoca ligdeki şampiyonluk sayısını 8'e yükseltecek ve kendi rekorunu geliştirecek.

Galatasaray'ın başındaki 4. dönemini geçiren ve hem ulusal hem de uluslararası arenada şu ana kadar 18 kupa kazanan Fatih Terim, yarın şampiyonluğun elde edilmesi halinde Sarı-Kırmızılı kulüpteki 19. kupasını havaya kaldıracak.

Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel’in haberine göre Terim, Başakşehir'le oynayacakları şampiyonluk maçı öncesinde futbolcularına şunları söyledi:

“Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Artık şampiyonluk sadece 90 dakika uzaklıkta… Geçen yıl rakibimizi burada güzel bir oyunla yenip, sonunda da şampiyon olmuştuk… Taraftarımızın desteğiyle bu maçı da kazanıp yine şampiyon olalım. Size güvenim tam, bitirin bu işi… Güzel bir galibiyet alarak taraftarımızla birlikte bayram yaşayalım.”