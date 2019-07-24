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‘Fatih’ten teknik destek çekildi iddiası

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Türkiye’nin Kıbrıs’ın Baf açıklarında bulunan Fatih sondaj gemisinden uzman teknik desteğin çekildiği ve faaliyetlerinin bu sebeple durduğu iddia edildi.Kaynak: ‘Fatih’ten teknik destek çekildi iddiası
‘Fatih’ten teknik destek çekildi iddiası

Türkiye’nin Kıbrıs’ın Baf açıklarında bulunan Fatih sondaj gemisinden uzman teknik desteğin çekildiği ve faaliyetlerinin bu sebeple durduğu iddia edildi.

Filelefteros gazetesi kaynaklarının iddiasına göre,  Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uyguladığı hukuki ve diplomatik baskılar sonucu Türkiye’nin bölgedeki sondaj çalışmalarını yürütmek için anlaştığı iki uluslararası şirket, Cuma günü personelini gemiden çekti. Habere göre şirket yetkilileri, Fatih gemisinde hala bulunan sondaj kulesi ve ekipmanlarının önümüzdeki günlerde alınacağı bildirdi. Fatih gemisindeki sondaj faaliyetlerini Türk şirketlerinin yürüteceğini aktarıldı.

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